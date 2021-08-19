В Кузбассе двое мужчин задохнулись в водопроводном колодце

В Кемерове сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства гибели двоих местных жителей в водопроводном колодце. ЧП случилось накануне вечером у одного из частных домов в Заводском районе города.

По версии следствия, в доме у 53-летнего мужчины затопило подвал. Вместе с двумя соседями он решил перекрыть водоснабжение в колодце. Когда убрали крышку люка, хозяин дома стал спускаться вниз. Внезапно у мужчины закружилась голова и он упал на дно колодца. 29-летнего соседа, который бросился на помощь потерпевшему, постигла та же участь.

Спасатели подняли тела мужчин на поверхность. Прибывшим работникам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть.

- Предварительно установлено, что колодец был загазован. Причины и характер образования газа, как и организацию, обслуживающую объект, установит следствие. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть третья статьи 109 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. - Расследование продолжается. Предстоит проанализировать причины и условия, которые способствовали произошедшему, и принять меры к их устранению. А судмедэксперты установят причину смерти потерпевших.