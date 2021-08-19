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19.08.2021 17:28
Рубрика: Происшествия

В Туве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Текст: Дмитрий Машуков

Дорожная авария с участием маршрутной "Газели" и легкового автомобиля произошла в поселке Каа-Хем Республики Тыва. Пострадали семь человек, в том числе два ребенка, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального главка МВД.

Фото: Пресс-служба УГИБДД Ставрополья
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Транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Таежная и Пионерская. В республиканскую больницу доставлены четыре человека, ехавших в маршрутке, а также трое из легкового авто.

По предварительным данным полиции, виновником ДТП стал водитель легковой машины. В результате столкновения "Газель", в которой находились десять человек, опрокинулась.

На месте происшествия работают сотрудники МВД. Информация о пострадавших уточняется.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва

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