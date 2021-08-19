В КБР предупредили о шквалистом ветре и ливнях до 21 августа

Кабардино-Балкарию с 19 до 21 августа ждет сильное ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, ожидаются ливни и грозы, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Все это может привести к сходу селей и подтоплениям в регионе.

- На реках ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, подтопления низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком. В горах сход селей малого объема, возможны нарушения в работе транспорта, повреждение опор линий связи и ЛЭП и другие происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Жителям и гостям республики рекомендуют по возможности оставаться в безопасных местах и отказаться от поездок по городу во время ливней. Также спасатели предупредили, что не стоит пытаться преодолеть на личном транспорте подтопленные участки, лучше оставлять автомобиль на обочине или на возвышенности.