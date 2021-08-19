В Кижах освятили 22-главую Преображенскую церковь, охраняемую ЮНЕСКО

В Карелии в праздник Преображения Господня освятили восстановленную и открытую Преображенскую церковь на острове Кижи. Здесь прошла первая служба спустя 84 года. Чин освящения и литургию провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Последним кижским священником был отец Алексий - Алексей Степанович Петухов. Он получил приход осенью 1933-го. В сентябре 1936 года власти закрыли в деревне Кижи Преображенский храм. Но отец Алексий, вопреки всем решениям, все лето служил там. Его арестовали 26 октября 1937 года на пристани в деревне Кижи. Осудили и расстреляли в ноябре того же года.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин после освящения Преображенского храма возглавил и Крестный ход вокруг Кижского погоста. А еще по традиции освятил плоды нового урожая, ведь на 19 августа пришелся и Яблочный спас.

Освящение храма прошло на фоне радостного колокольного звона. В эти дни на острове проходит фестиваль колокольных звонов "Кижский благовест". Традиционно отмечается и День Кижской волости, куда собрались местные жители и потомки старинных родов Заонежья.