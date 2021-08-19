На Кубани из-за селя перекрыли федеральную трассу

В четверг вечером на границе Абинского и Крымского района Краснодарского края из-за сильных дождей сошел сель. Поток воды и грязи вылился на участок федеральной автодороги, из-за этого трасса от Абинска к станице Шапсугской была перекрыта. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Абинского района Вячеслав Иванов.

- На территории уже объявлен режим повышенной готовности. Селевые потоки с гор привели к чрезвычайной ситуации на юго-западе Абинска. Перекрыто движение по дороге в сторону станицы Шапсугской. Ликвидацией последствий стихии занимаются спасатели. Вся информация аккумулируется в ситуационном центре, - написал глава района.

На месте сразу начали работу сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Сейчас ведутся работы по очистке трассы. По предварительной информации, никто не пострадал, угрозы для жителей обоих районов нет.

Как сообщалось ранее, мощные ливни уже неделю не оставляют в покое южную часть Краснодарского края. Несколько раз пришлось закрывать пляжи в курортных городах, непогода привела к подтоплению тысяч домов краснодарцев. В Анапе пришлось сносить торговые павильоны, чтобы вода могла уйти с городских улиц.