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19.08.2021 21:52
Рубрика: Происшествия

На Кубани из-за селя перекрыли федеральную трассу

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В четверг вечером на границе Абинского и Крымского района Краснодарского края из-за сильных дождей сошел сель. Поток воды и грязи вылился на участок федеральной автодороги, из-за этого трасса от Абинска к станице Шапсугской была перекрыта. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Абинского района Вячеслав Иванов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- На территории уже объявлен режим повышенной готовности. Селевые потоки с гор привели к чрезвычайной ситуации на юго-западе Абинска. Перекрыто движение по дороге в сторону станицы Шапсугской. Ликвидацией последствий стихии занимаются спасатели. Вся информация аккумулируется в ситуационном центре, - написал глава района.

На месте сразу начали работу сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Сейчас ведутся работы по очистке трассы. По предварительной информации, никто не пострадал, угрозы для жителей обоих районов нет.

Как сообщалось ранее, мощные ливни уже неделю не оставляют в покое южную часть Краснодарского края. Несколько раз пришлось закрывать пляжи в курортных городах, непогода привела к подтоплению тысяч домов краснодарцев. В Анапе пришлось сносить торговые павильоны, чтобы вода могла уйти с городских улиц.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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