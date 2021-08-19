Пассажирский автобус смыло в кювет на Кубани

Новости

Греция борется с поджигателями 22:40
Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота 21:59
За сутки 88 военнослужащих выздоровели от коронавируса 21:47
Дебют Месси за "ПСЖ" откладывается 21:44
Матч Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек 21:32
Более 50 сенаторов призвали Байдена эвакуировать афганских союзников 21:32
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати 21:29
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновников случившегося в Афганистане 21:28
На коляску с годовалым ребенком в Москве упали стройматериалы 20:55
Фото: "Ельцин Центр" показал, как выглядел путч 1991 года изнутри 20:44
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Александрой Куликовой 20:27
Российские банки с начала года увеличили прибыль в два раза 20:21
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов 19:45
ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 19:30
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку 19:27
Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы 19:24
Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода 19:18
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа 19:14
ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 18:44
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 18:35
Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США 18:28
Эминем снимется в сериале 50 Cent 18:22
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане 18:13
Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета 18:11
Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
19.08.2021 22:07
Рубрика: Происшествия

Пассажирский автобус смыло в кювет на Кубани

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю

Мощные потоки воды на трассе между Абинским и Крымским районами Краснодарского края привели к ДТП с пассажирским автобусом. Многоместный ПАЗ, из-за подъема уровня воды на дороге после селя, подъехал к краю проезжей части и его смыло в кювет. Как сообщили в оперштабе региона, никто из пассажиров не пострадал.

В Якутии сель перекрыл движение по федеральной трассе

- По данным краевого МЧС, ликвидация последствий схода селя на автодороге Абинск - станица Шапсугская продолжается. Автобус объезжал препятствие и съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал, - говорится в сообщении оперативного штаба.

После схода селевого потока вода на этом участке дороги поднялась на 10-20 сантиметров, поэтому автомобили с трудом могли проехать расстояние в несколько сотен метров, а тем более, увидеть, где кончается дорожное полотно.

Как сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь, сейчас продолжается ликвидация последствий сошедшего селя силами ГУ МЧС Краснодарского края. Трасса уже открыта для движения.

Как сообщалось ранее, вечером 19 июля из-за схода селя на Кубани перекрыли дорогу на границе Абинского и Крымского районов.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов
Сборная России с победы стартовала на домашнем ЧМ-2021 по пляжному футболу
"Газпром" спрогнозировал объемы поставок газа по "Северному потоку-2"
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории