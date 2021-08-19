Пассажирский автобус смыло в кювет на Кубани

Мощные потоки воды на трассе между Абинским и Крымским районами Краснодарского края привели к ДТП с пассажирским автобусом. Многоместный ПАЗ, из-за подъема уровня воды на дороге после селя, подъехал к краю проезжей части и его смыло в кювет. Как сообщили в оперштабе региона, никто из пассажиров не пострадал.

- По данным краевого МЧС, ликвидация последствий схода селя на автодороге Абинск - станица Шапсугская продолжается. Автобус объезжал препятствие и съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал, - говорится в сообщении оперативного штаба.

После схода селевого потока вода на этом участке дороги поднялась на 10-20 сантиметров, поэтому автомобили с трудом могли проехать расстояние в несколько сотен метров, а тем более, увидеть, где кончается дорожное полотно.

Как сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь, сейчас продолжается ликвидация последствий сошедшего селя силами ГУ МЧС Краснодарского края. Трасса уже открыта для движения.

Как сообщалось ранее, вечером 19 июля из-за схода селя на Кубани перекрыли дорогу на границе Абинского и Крымского районов.