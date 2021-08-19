В горах Сочи нашли склад с самодельным алкоголем

Полицейские обнаружили склад алкоголя, который находился в горной местности Лазаревского района Сочи. Как сообщили в МВД-Медиа, там хранились около 25 тонн алкоголя в разной таре. Сейчас всю выпивку изъяли и отправили на экспертизу.

- Полицейские изъяли 25 тонн спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в тетрапакетах, а также в канистрах и пластиковых бочках различного объема. Кроме того, обнаружена пустая тара, красители и ароматизаторы, которые предназначались для производства вина, - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Как уточнили в ведомстве, алкоголь 40-летний владелец планировал сбывать в розницу через торговые точки в Сочи. Против хозяина помещения возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"