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19.08.2021 15:42
Рубрика: Происшествия

В горах Сочи нашли склад с самодельным алкоголем

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-центр МВД РФ Фото: Пресс-центр МВД РФ
Фото: Пресс-центр МВД РФ

Полицейские обнаружили склад алкоголя, который находился в горной местности Лазаревского района Сочи. Как сообщили в МВД-Медиа, там хранились около 25 тонн алкоголя в разной таре. Сейчас всю выпивку изъяли и отправили на экспертизу.

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- Полицейские изъяли 25 тонн спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в тетрапакетах, а также в канистрах и пластиковых бочках различного объема. Кроме того, обнаружена пустая тара, красители и ароматизаторы, которые предназначались для производства вина, - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Как уточнили в ведомстве, алкоголь 40-летний владелец планировал сбывать в розницу через торговые точки в Сочи. Против хозяина помещения возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"

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