В Калмыкии после гибели пяти человек в ДТП возбудили дело

Следственным отделом УМВД России по Элисте после смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Об этом сообщили в прокуратуре Калмыкии. Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором республики на контроль.

Напомним, авария произошла в четверг около девяти часов утра на участке федеральной автодороги Астрахань - Элиста. В районе села Вознесеновка Целинного района водитель легкового автомобиля Nissan Almera во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшемся навстречу "КамАЗом".

В результате автокатастрофы погибли водитель легкового автомобиля, и четыре пассажира, в том числе трое детей.