Продать эмоции: На Урале магазины нишевых товаров пошли в соцсети

Про локальные бренды одежды или сервисы услуг в регионе мы все чаще узнаем через соцсети либо по "сарафонному радио" от знакомых нам пользователей. Различные интернет-площадки помогают рассказать о своем хобби, ставшим профессиональным кредо, новой компании и продавать товары без посредников. Уральские предприниматели и самозанятые рассказали "РГ", зачем нужно заниматься онлайн-продвижением.

К примеру, Инга Яранцева еще в отпуске по уходу за ребенком начала изготавливать съедобные букеты и шоколадные открытки. Первым делом она завела канал студии food-флористики в соцсетях, описывая производство сладких подарков. Затем использовала бесплатные способы продвижения: объединилась с другими экспертами в Интернете для взаимной рекламы, участвовала в очных мероприятиях, предлагая попробовать товар на вкус и т. д.

- Себестоимость высокая. Я покупаю небольшие партии сырья в кондитерских магазинах, шоколад делаю сама и отправляю клиентам фантазийные шоколадные плитки с пожеланиями. В праздники заказчики активнее, за пару дней можно выручить 25 тысяч рублей, но дело пока не обеспечивает стабильного заработка. Лучше всего работать в партнерстве, я планирую сотрудничать с кофейнями, выйти на ярмарки, - делится планами Инга.

Кроме приготовления лакомств уралочки активно занимают и образовательную нишу. Так, Алена Смолина, имея за плечами 14-летний опыт работы в медицине, оформила самозанятость и в пандемию запустила онлайн-школу по эффективному омоложению и оздоровлению "Тейп Проф". Ее курсы учат создавать лифтинговый эффект и снимать спазмы с помощью тейпов - эластичной хлопковой ленты, которую крепят в область мышцы.

- На старте продаж я устраивала марафон, вкладываясь в рек­ламу, нанимая сторисмейкера и продюсера. Собрать клиентов помогали и публичные выступления, в том числе на телевидении, участие в конкурсах, допустим, после "Женщины года" многие записались на мои курсы. Люди могут использовать метод тейпирования без классического мед­образования, - поясняет Алена.

Прежде всего, развивая бизнес, девушки стремятся подарить клиентам положительные эмоции, которые несет оригинальная открытка, красивое тело. А интернет-торговля позволяет делать это без крупных вложений.

Эксперты отмечают: выход компаний на социальные каналы, который ускорил локдаун, привел не только к развитию личных брендов, но и к росту малого бизнеса. Есть и другая причина: профицит товаров и услуг на рынке рождает запрос на креативные решения как альтернативу масс-маркету.

- Люди устали от однообразия. Они хотят отличаться, и ограниченный тираж высококачественной продукции им импонирует больше, чем доступные в магазинах марки. Осенью мы с Анной Паначевой запустили производство одежды, фокусируясь на качестве пошива, тканей. Ее продажи идут через интернет-мага­зин и торговую точку в Екатеринбурге, - делится соосновательница бренда Strangers Арина Бирюкова.

Проект только раскручивается, но онлайн-заказы уже обеспечивают немалый клиентский трафик. Бизнесвумен собираются открыть вдобавок к популярному Инстаграму канал в Тик-Токе, где пока еще возможно бесплатное продвижение. К слову, реально свободно зайти и на маркетплейсы, если товар соответствует всем параметрам, но за его выставление площадка берет комиссию от 5 до 15 процентов.

- Конкуренция на рынке продуктов с маркетплейсов или крупных сетей огромная, но, выбирая нишу, вы сегментируете рынок. Это особенно выгодно для начинающего бизнеса. Мы, к примеру, продаем духи разных брендов: заказываем их у производителя и разливаем во флаконы по 2,5-10 миллилитров, - рассказывают сооснователи магазина нишевой парфюмерии Libre Parfume Дмитрий и Татьяна Гурьевы.

Такой парфюм обходится дешевле, чем в стандартных флаконах. Хотя электронные продажи духов - задачка не из легких: нужно описать "звучание" аромата, что создатели и делают весьма успешно в соцсетях. За последние два месяца проект заработал около 100 тысяч рублей, причем в среднем клиент возвращается за новой покупкой четыре раза.

Между тем для давно действующего на рынке бизнеса маркетинговые вложения - обязательная часть расходов. Скажем, уральский основатель выездного сервиса по ремонту айфонов "ЯСделаю" Евгений Матвеев ежемесячно тратит на эти цели 700 тысяч рублей. Он зашел на рынок в 2017-м через частные объявления на онлайн-сервисах, группу в сети "ВКонтакте", которая нынче приносит большинство клиентов с помощью таргетированной рекламы.

- Цена входа на рынок невелика, поэтому конкурентов достаточно. Но планомерно расти удается не всем, из-за чего повышается "смертность" сервисных центров. У нас 39 городов присутствия, и все взаимодействия с аудиторией, включая коммуникации и платежи, мы ведем в онлайн-режиме. Маркетологи работают вместе с программистами, и ряд наших разработок не имеет аналогов на рынке, - уверен Евгений.

По словам спикеров, зачастую потребители выбирают услуги по рекомендации, однако добиться такого эффекта было бы сложно без интернет-инструментов. Тот же ретейл находится сегодня в числе лидеров по уровню цифровой трансформации не без помощи соцсетей, аналитики же предсказывают ему рост уникальных производителей и нишевых маркетплейсов, каковыми отчасти становятся соцканалы.