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19.08.2021 13:45
Рубрика: Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт нападения охранника ТЦ на девушку

Текст: Екатерина Призова

Челябинская полиция начала проверку появившейся в соцсетях информации о том, что, якобы, охранник одного из торговых центров ударил в лицо молодую посетительницу.

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На распространенном в Telegram ролике не зафиксирована причина конфликта, лишь его итог: немолодой мужчина в форменной одежде довольно сильно бьет девушку по носу. Позднее канал со слов девушки сообщил, что охранник подошел к ее столику с претензиями, что она курит. Мужчину из торгово-развлекательного комплекса уволили и начали внутреннее разбирательство.

"Обращений в полицию по данному факту не поступало. По факту публикации полицией проводится проверка", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

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