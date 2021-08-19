В Челябинске полиция проверит факт нападения охранника ТЦ на девушку

Челябинская полиция начала проверку появившейся в соцсетях информации о том, что, якобы, охранник одного из торговых центров ударил в лицо молодую посетительницу.

На распространенном в Telegram ролике не зафиксирована причина конфликта, лишь его итог: немолодой мужчина в форменной одежде довольно сильно бьет девушку по носу. Позднее канал со слов девушки сообщил, что охранник подошел к ее столику с претензиями, что она курит. Мужчину из торгово-развлекательного комплекса уволили и начали внутреннее разбирательство.

"Обращений в полицию по данному факту не поступало. По факту публикации полицией проводится проверка", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.