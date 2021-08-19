В Екатеринбурге мать убила и выбросила новорожденного

Страшное преступление расследуется в Екатеринбурге: местная жительница подозревается в том, что убила сына, как только он появился на свет.

"Днем четвертого августа у себя дома она родила живого мальчика, после чего убила, положила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по улице Восточная", - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Через два дня около четыре вечера в полицию от медиков поступила информация, что в реанимацию без сознания поступила только что родившая женщина. Когда ее привели в чувство, она отказалась говорить, что стало с ребенком.

"Позднее, 16 августа около 13:30, появились данные, что на одной из контейнерных площадок, недалеко от места жительства этой гражданки, в темном мешке нашли тело новорожденного", - сообщил официальный представитель главка МВД региона Валерий Горелых.

По информации полиции, у фигурантки есть муж (он трудится слесарем) и еще двое детей - 2014 и 2011 годов рождения.

"Когда она узнала о том, что находится в положении, аборт было делать поздно. На учет женщина вставать не стала и супругу ничего не сообщила. Четвертого числа она почувствовала боли в животе, пошла в туалет и там родился ребенок. Перерезав пуповину, женщина убила его, а от тела избавилась от тела", - рассказал полковник Горелых.

В отношении горе-матери возбуждено дело по статье 106 УК РФ (убийство новорожденного). Наказание - пять лет максимум. В ходе расследования, в частности, будет проведена генетическая экспертиза. Подозреваемую проверят психиатры.