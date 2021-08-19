В Екатеринбурге мать убила и выбросила новорожденного

Новости

В Калининграде замглавы УФССП осудили за езду на арестованном авто 10:37
Минздрав рекомендует ВИЧ-инфицированным обязательно привиться от COVID-19 10:35
Патрушев: В Сибири в прошлом году было предотвращено 4 теракта 10:34
Вышел финальный трейлер "Вечных" от Marvel. В нем показали Галактуса 10:34
Ляич отреагировал на свое отстранение за отказ переходить в "Спартак" 10:30
В Подмосковье изъяли 55 тонн поддельного моторного масла 10:24
Дени Вильнёв начал писать сценарий к сиквелу "Дюны" 10:22
Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы 10:20
В Воронеже госпитализирован еще один пострадавший при взрыве автобуса 10:20
В Екатеринбурге открылась выставка редчайших фото путча 1991 года 10:09
В Подмосковье осужденных отправили косить борщевик 10:04
Земфира: Я больше не верю в концерты 09:55
В Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась до 275 гектаров 09:54
В новосибирском аквапарке женщина повредила ногу, катаясь с горки 09:54
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта" 09:52
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России 09:45
Видео: Шойгу опробовал трассу для АрМИ-2021 на танке Т-80 09:41
12 человек погибли в районе аэропорта Кабула с воскресенья 09:39
Хабаровская газета объяснила выход номера на "тарабарском языке" 09:36
Лидер антиталибского сопротивления в Панджере попросил помощь у Запада 09:33
В Ейске пройдет прощание с экипажем разбившегося в Турции Бе-200 09:31
ВОЗ обеспокоена нехваткой тоцилизумаба, применяемого при тяжелом течении COVID-19 09:20
В Москве ко Дню города благоустроят около 4 тысяч дворов 09:12
Зеленский подписал указ об отчуждении приграничных земель Украины 08:54
Мошенники обманывают ипотечников, маскируясь под сайты органов власти 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге мать убила и выбросила новорожденного

Текст: Екатерина Призова

Страшное преступление расследуется в Екатеринбурге: местная жительница подозревается в том, что убила сына, как только он появился на свет.

Минздрав: Выбросившая ребенка из окна роддома лечилась от депрессии

"Днем четвертого августа у себя дома она родила живого мальчика, после чего убила, положила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по улице Восточная", - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Через два дня около четыре вечера в полицию от медиков поступила информация, что в реанимацию без сознания поступила только что родившая женщина. Когда ее привели в чувство, она отказалась говорить, что стало с ребенком.

"Позднее, 16 августа около 13:30, появились данные, что на одной из контейнерных площадок, недалеко от места жительства этой гражданки, в темном мешке нашли тело новорожденного", - сообщил официальный представитель главка МВД региона Валерий Горелых.

По информации полиции, у фигурантки есть муж (он трудится слесарем) и еще двое детей - 2014 и 2011 годов рождения.

"Когда она узнала о том, что находится в положении, аборт было делать поздно. На учет женщина вставать не стала и супругу ничего не сообщила. Четвертого числа она почувствовала боли в животе, пошла в туалет и там родился ребенок. Перерезав пуповину, женщина убила его, а от тела избавилась от тела", - рассказал полковник Горелых.

В отношении горе-матери возбуждено дело по статье 106 УК РФ (убийство новорожденного). Наказание - пять лет максимум. В ходе расследования, в частности, будет проведена генетическая экспертиза. Подозреваемую проверят психиатры.

Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Москве
В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил, почему нет лекарства от коронавируса
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям