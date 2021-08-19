Умер советский мультипликатор Евгений Михельсон

18 августа на 82-м году жизни скончался Евгений Иванович Михельсон - художник, сценарист и режиссер множества анимационных фильмов. Причиной смерти Михельсона названа тяжелая болезнь.

"Долгие годы Евгений Иванович трудился в Туркмении, возглавлял объединение мультипликационных фильмов. Его обаятельные, с мягким юмором ленты всегда пользовались успехом, их с удовольствием смотрели и дети, и взрослые", - сказано в некрологе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.

Михельсон был гордостью республики, где ему присвоили звание "Заслуженный деятель Туркменистана", но после развала Советского Союза Евгений Иванович с семьей переехал жить в Россию.

Михельсон родился 31 мая 1940 года. Как режиссер дебютировал в 1972-м. В числе работ - "Бездомный Конгурджа", "Чурек и малыш", "Как здоровье, братец Лис?", "Капризный Мурад", "Крылатый ослик", "Самая сладкая дыня", "Яртыгулак и лентяи", "Гульджахан", "Худайберды и дэв", другие.

В качестве актёра появлялся в фильме "Охламон" (1993).