В Латвии начали уголовные дела против участников митинга в Риге

Полиция Латвии завела уголовные дела против участников митинга против обязательной вакцинации, который состоялся 18 августа в центре Риги.

На акцию протеста пришло 3500-4000 человек. Люди требовали от властей отказаться от планов введения обязательной вакцинации и ограничения прав невакцинированных от коронавируса граждан.

Власти Риги в самый последний момент дали разрешение на митинг, так как опасались повторения литовского сценария - там акция протеста переросла в столкновения с полицией.

Митинг в Риге прошел спокойно, не считая одного нападения на полицейского и разбитое стекло в автомобиле полиции. Всего заведено пять уголовных дел по итогам акции протеста в латвийской столице.