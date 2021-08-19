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Рубрика: В мире

В Швейцарии стартовала инициатива в пользу сохранения наличных денег

Текст: Александр Саможнев

На фоне пандемии в Швейцарии снижается уже некоторое время использование наличных денег. Все больше людей расплачиваются картами, часто бесконтактно. По данным Швейцарского национального банка, в 2020 году только 43 процента всех платежей были осуществлены наличными. Тремя годами ранее этот показатель составлял 70 процентов.

Фото: Istock
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Треть из 2100 опрошенных по всей стране граждан заявили, что изменили свои платежные привычки из-за опасения заразиться COVID-19. Хотя 97 процентов участников опроса сказали, что всегда имеют при себе или дома наличные деньги.

Группа швейцарских активистов объявила, что начнет собирать необходимые для проведения референдума подписи (100 тысяч) для внесения в конституцию поправки, обязывающей Национальный банк всегда предоставлять "достаточное количество" наличных денег. Тем самым не заставлять никого переходить на другие платежные средства.

Как сообщает журнал Blick, согласно петиции, возможная замена швейцарского франка на другую валюту также должна быть представлена на рассмотрение народа и кантонов. В 2019 году в обращении находилось в среднем 5,7 миллиарда монет и 488 миллионов банкнот на сумму 79,8 миллиарда швейцарских франков.

В мире Европа Швейцария Пандемия коронавируса COVID-19

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