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19.08.2021 17:13
Рубрика: Власть

В Совфеде рассказали, как избавить Зеленского от иллюзий по поводу Крыма

Приехать в Крым и пообщаться с его жителями посоветовали в Совете Федерации президенту Украины Владимиру Зеленскому после его высказываний о том, что якобы крымчане "с радостью воспримут возвращение в состав Украины".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Есть только один способ избавить Зеленского от этих иллюзий, не имеющих ничего общего с реальной жизнью, - это предложить ему приехать в Крым, пообщаться с жителями, от имени которых он берётся говорить, и попробовать там в Крыму повторить сказанное им публично", - цитирует RT слова вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

При этом сенатор выразил уверенность, что украинский президент на этот шаг не пойдет, так как прекрасно отдает себе отчет, насколько его риторика оторвана от реалий сегодняшнего дня.

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