Новости

Зеленский подписал указ об отчуждении приграничных земель Украины 08:54
Мошенники обманывают ипотечников, маскируясь под сайты органов власти 08:50
Россияне оценили помощь волонтеров во время эпидемии COVID-19 08:35
Житель Биробиджана забыл возле машины чемодан с 15 млн рублей 08:32
В Киргизии пройдет заседание Евразийского межправительственного совета 08:25
Видео: Тройная осечка спасла жизнь учителю в Бразилии 08:18
Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил, почему нет лекарства от коронавируса 08:05
В Сибири пьяный водитель автобуса насмерть сбил 18-летнего парня 07:43
Жителей Приморья предупредили о сильных ливнях с грозами 07:30
Бирюков: Благоустройство территории возле вокзала "Восточный" закончат осенью 07:02
В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в общежитии погиб мужчина 06:50
Авиаперевозчикам США разрешили эвакуировать людей из Кабула 06:33
Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 км 06:29
На Чукотке завели уголовное дело после разлива нефти 06:15
Минздрав Украины сообщил о выявлении редкого дирофиляриоза 06:14
Погода в Москве в четверг: дожди и до 24 градусов тепла 05:49
ДТП в Новосибирской области унесло жизни четырех человек 05:38
Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе войск США из Афганистана 05:07
Вода в Амуре у Хабаровска поднялась выше опасной отметки 04:50
В Свердловской области в ДТП погибли пенсионерка с внучкой 04:48
Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи 04:30
На Сахалине задержали семь человек по подозрению в наркоторговле 04:00
Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов 03:44
Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно 03:41
Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье к выходным 03:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 08:18
Рубрика: В мире

Видео: Тройная осечка спасла жизнь учителю в Бразилии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Счастливый и одновременно курьезный случай, который мог стать причиной трагедии, произошел в небольшом провинциальном городке бразильского штата Баия. Учитель местной школы стал жертвой покушения на убийство, но даже не заметил этого. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Фото: AFP/EVARISTO SA
Президента Бразилии обвинили в разглашении секретной информации

Все произошло в одном из местных кафе, куда мужчина, чье имя не называется, пришел отдохнуть со своей невестой. В какой-то момент в зал вбегает молодой человек, наставляет пистолет на затылок жертвы и трижды спускает курок. Поняв, что что-то пошло не так и пистолет не выстрелил, молодой человек так же стремительно покидает помещение.

Ни учитель, ни его невеста даже не заметили ничего странного. О покушении на убийство и своей невероятной удаче мужчина узнал от посетителя кафе, который сидел за соседним столиком и своими глазами наблюдал за всем происходящим.

Новостные порталы города сообщают, что неудавшимся киллером мог оказаться бывший ученик жертвы. В 2018 году они якобы сильно повздорили во время занятий.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов
Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил, почему нет лекарства от коронавируса
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана