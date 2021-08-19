Видео: Тройная осечка спасла жизнь учителю в Бразилии

Homem tenta matar professor, mas arma falha três vezes; veja o vídeo



Crédito: Reprodução Redes Sociais #ODia pic.twitter.com/dx6p3DR26f — Jornal O Dia (@jornalodia) August 18, 2021

Счастливый и одновременно курьезный случай, который мог стать причиной трагедии, произошел в небольшом провинциальном городке бразильского штата Баия. Учитель местной школы стал жертвой покушения на убийство, но даже не заметил этого. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Все произошло в одном из местных кафе, куда мужчина, чье имя не называется, пришел отдохнуть со своей невестой. В какой-то момент в зал вбегает молодой человек, наставляет пистолет на затылок жертвы и трижды спускает курок. Поняв, что что-то пошло не так и пистолет не выстрелил, молодой человек так же стремительно покидает помещение.

Ни учитель, ни его невеста даже не заметили ничего странного. О покушении на убийство и своей невероятной удаче мужчина узнал от посетителя кафе, который сидел за соседним столиком и своими глазами наблюдал за всем происходящим.

Новостные порталы города сообщают, что неудавшимся киллером мог оказаться бывший ученик жертвы. В 2018 году они якобы сильно повздорили во время занятий.