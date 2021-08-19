Видео: звезды "Игры престолов" назвали самые травмирующие сцены сериала

Актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем, исполнившие в "Игре престолов" роли королевы Серсеи и септы Юнеллы, на стриме Entertainment Weekly вспомнили, какие сцены сериала стали для них наиболее травмирующими.

Для обеих было очень тяжело сниматься в эпизоде, в котором героиня Хиди пытала свою оппонентку, привязанную бутафорскими ремнями к столу, выливая на нее вино.

На съемки было потрачено несколько часов, не применялось никаких спецэффектов, а вино было настоящим.

Кроме того, исполнительница роли Серсеи не могла не вспомнить съемки Позорного шествия, во время которого, по ее словам, она провела несколько часов наполовину голая перед шестью тысячами статистов.

При этом известно, что вместо нее на экране оголялась дублерша, а голову Лины Хиди примонтировали к телу уже на постпродакшене.