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19 августа 2021 г.

Постановление администрации Владимирской области от 16 августа 2021 года № 511 "Об установлении величины прожиточного минимума во Владимирской области на 2022 год"

Дата подписания 16 августа 2021 г.
Опубликован 19 августа 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Законом Владимирской области от 05.03.2005 № 24-ОЗ "Об отдельных вопросах установления величины прожиточного минимума во Владимирской области" постановляю:

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума во Владимирской области в следующих размерах:

- на душу населения - 11 592 рубля;

- для трудоспособного населения - 12 635 рублей;

- пенсионеров - 10 045 рублей;

- детей - 11 576 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социального обеспечения.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.

Губернатор области В.В.Сипягин



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