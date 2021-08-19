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Вышел русский трейлер комедии с Элизабет Шу "Женщины за сорок"

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    19.08.2021, 13:22
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ LandFM Фото: youtube.com/ LandFM
Фото: youtube.com/ LandFM

На YouTube появился локализованный трейлер (18+: присутствует грубая лексика) новой многосерийной комедии от Netflix - "Женщины за сорок" (On The Verge).

Фото: youtube.com/ Лучшие Трейлеры
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По центру истории - четыре подруги: "повар, мать троих детей, женщина, которая возвращается на работу, и богатая наследница". Им предстоит "разбираться с кризисом среднего возраста, карьерой и семьями".

Одна из создателей франко-американского проекта - дважды номинант премии "Оскар" Жюли Дельпи ("Сломанные цветы", "Мстители: Эра Альтрона"): Жюли выступила здесь режиссером, сценаристом, сыграла одну из главных ролей.

В компании с ней - номинант премии "Оскар" Элизабет Шу (Дженнифер из "Назад в будущее" - напоминаем), Сара Джонс ("Брод Сити") и Алексия Ландо ("Миля лунного света").

Релиз - 7 сентября.

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