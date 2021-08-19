Вышел русский трейлер комедии с Элизабет Шу "Женщины за сорок"

На YouTube появился локализованный трейлер (18+: присутствует грубая лексика) новой многосерийной комедии от Netflix - "Женщины за сорок" (On The Verge).

По центру истории - четыре подруги: "повар, мать троих детей, женщина, которая возвращается на работу, и богатая наследница". Им предстоит "разбираться с кризисом среднего возраста, карьерой и семьями".

Одна из создателей франко-американского проекта - дважды номинант премии "Оскар" Жюли Дельпи ("Сломанные цветы", "Мстители: Эра Альтрона"): Жюли выступила здесь режиссером, сценаристом, сыграла одну из главных ролей.

В компании с ней - номинант премии "Оскар" Элизабет Шу (Дженнифер из "Назад в будущее" - напоминаем), Сара Джонс ("Брод Сити") и Алексия Ландо ("Миля лунного света").

Релиз - 7 сентября.