Вышел русский трейлер триллера про амнезию "Открой глаза"

Сервис Netflix расширяет свою библиотеку за счет многосерийного польского триллера "Открой глаза" (Otworz oczy) - дублированный трейлер шоу появился на YouTube.

По сюжету его после трагического несчастного случая Юлька, потерявшая родителей и страдающая амнезией, пытается восстановить свою жизнь в центре расстройств памяти, вскоре начиная подозревать, что там "используют не совсем традиционное лечение". Ведь странные сны, которые она видит, кажутся уж очень реальными.

Режиссерами выступили Анна Ядовская ("Эротика") и Адриан Панек ("Ловушка", "Оборотень").

Премьера - 25 августа.