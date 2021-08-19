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Вышел трейлер драмы-призера Каннского МКФ "Разжимая кулаки"

Новости
    19.08.2021, 15:33
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале Pioner Cimema опубликован трейлер драмы Киры Коваленко "Разжимая кулаки", взявшей Гран-при секции "Особый взгляд" минувшего Каннского международного кинофестиваля.

Фото: kinopoisk.ru
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Действие ленты происходит в Северной Осетии, в небольшом шахтерском городке Мизур, зажатом между отвесными скалами.

"Сюда перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший Аким уже сбежал в Ростов, ближайший крупный город, на заработки. Младший Дакко еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни", в то время как средняя Ада строит планы на побег.

Ада (дебютантка Милена Агузарова) уже взрослая, но отец по-прежнему хочет видеть ее лишь маленьким беззащитным ребенком.

Фото: Космос PR
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И разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец-то начать самостоятельную взрослую жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Коваленко выступила постановщиком и соавтором сценария ленты. Сопродюсер - Александр Роднянский.

Прокат - с 25 сентября.

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