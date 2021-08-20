80-летний водитель разогнался до 182 км/ч. И лишился прав

Режим локдауна (ограничения общественной жизни), призванный препятствовать распространению коронавирусной инфекции в Австралии, действует уже почти два года.

Повышенная нервозность населения в связи с этим порой приводит к довольно курьезным происшествиям - так, к северу от Аделаиды полицейские остановили 80-летнего водителя, который гнал на автомобиле под 200 км/ч.

Пенсионера из города Аделаид-Плейнс остановили днем 18 августа, на своем спортивном Subaru Impreza WRX 90-х годов выпуска он мчал со скоростью 182 км/ч, что почти вдвое превышало лимит на этой конкретной трассе - 100 км/ч. Столь существенное нарушение скоростного режима вызвало у местной полиции "серьезную озабоченность", поскольку за последнее время в регионе было зафиксировано несколько крупных ДТП со смертельным исходом.

По данным полиции Южной Австралии, мужчина был пойман дорожным патрулем на проселочной дороге недалеко от Альмы, которая расположена примерно в часе езды к северу от Аделаиды. В чем была причина такой спешки - неизвестно.

"Лихача" почтенных лет наказали строго - выписали ему штраф на 1814 австралийских долларов (96 тысяч рублей) и лишили водительских прав на полгода.