Актер из культового ситкома "Идеал" Шон Лок умер от рака

18 августа в Суррее в возрасте 58 лет умер Шон Лок - британский комик, актер, сценарист и продюсер.

На счету Шона было множество проектов, но массовый зритель хорошо помнит его в первую очередь по роли Натаниэля в культовом ситкоме "Идеал". О смерти артиста сообщает ВВС.

Причина - рак. Как уточнил представитель Лока, комик отошел дома, в окружении семьи.

“Rest In Peace Sean Lock. The funniest guy in town. Heartbreaking” - John Cooper Clarke pic.twitter.com/V2pOU1ISFE — official_jcc (@official_jcc) August 19, 2021

Лок родился 22 апреля 1963 года в Черсти. Бросив школу, начал работать на стройке, что через много лет и аукнулось - из-за чрезмерного пребывания на солнце у Шона развился рак кожи.

Артистическую карьеру начал в 90-х. Был ведущим, сценаристом и продюсером популярнейших телешоу. Среди них - "Забей на панк-рок" и "Пятнадцатиэтажка", например.

В островных соцсетях - огромная волна скорби, коллеги массово расписываются в любви к покойному, называя его лучшим комиком Британии.