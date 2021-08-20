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Актер из культового ситкома "Идеал" Шон Лок умер от рака

Новости
    20.08.2021, 15:25
Текст:   Олег Усков

18 августа в Суррее в возрасте 58 лет умер Шон Лок - британский комик, актер, сценарист и продюсер.

На счету Шона было множество проектов, но массовый зритель хорошо помнит его в первую очередь по роли Натаниэля в культовом ситкоме "Идеал". О смерти артиста сообщает ВВС.

Причина - рак. Как уточнил представитель Лока, комик отошел дома, в окружении семьи.

Лок родился 22 апреля 1963 года в Черсти. Бросив школу, начал работать на стройке, что через много лет и аукнулось - из-за чрезмерного пребывания на солнце у Шона развился рак кожи.

Артистическую карьеру начал в 90-х. Был ведущим, сценаристом и продюсером популярнейших телешоу. Среди них - "Забей на панк-рок" и "Пятнадцатиэтажка", например.

В островных соцсетях - огромная волна скорби, коллеги массово расписываются в любви к покойному, называя его лучшим комиком Британии.

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