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20.08.2021,  
18:17
Текст:  Алексей Брусилов

БМП-1 с новой башней показали на репетиции парада в Киеве

В Киеве на репетиции парада в честь 30-летия независимости Украины были замечены модернизированные советские БМП-1. Всего десять единиц.
Фото: Walks of Life / youtube.com Фото: Walks of Life / youtube.com
Фото: Walks of Life / youtube.com

Эти боевые машины пехоты получили одноместное боевое отделение "Спис" ("Копье"). Оно создано для замены модуля "Шквал", впервые показанного 20 лет назад на БМП-1У, также на параде в украинской столице.

Фото: Tyg728 / wikipedia.org
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Применявшаяся ранее советская 30-мм скорострельная пушка 2А72 сейчас уступила место клону местного производства - ЗТМ-1, вместо 30-мм АГ-17 смонтирован автоматический гранатомет КБА-117, старые противотанковые управляемые ракеты "Конкурс" заменили на более совершенные Р-2 с лазерным наведением. Лишь пулемет остался прежним - 7,62-мм ПКТ. Если ранее ПТУР располагались открыто, то сейчас их укрыли бронированными защитными экранами.

Утверждается, что вся электронная начинка "Списа" существенно обновлена, например, появилась телевизионная камера, передающая на дисплей наводчика-оператора цветное изображение. Для ведения боевых действий ночью имеется также тепловизионный канал.

Защита в целом осталось прежней, лишь на бортах в местах нахождения механика-водителя и командира появилось дополнительное бронирование. Для улучшения плавучести смонтировали крылья-поплавки как у БМП-2. Ранее сообщалось о возможной замене двигателей УТД-20 на 330-сильные германские, однако информация об установке импортных моторов на парадную технику отсутствует. Возможно, для этого снова не хватило денег.

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