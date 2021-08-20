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20.08.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Еще один Toyota Land Cruiser 300 стал участником ДТП

Текст: Константин Руссов

Уже не один Toyota Land Cruiser 300 потерпел крушение. Чёрная полоса началась с аварии автовоза, перевозившего внедорожники, затем пришли новости из России, а теперь LC 300 перевернулся в Кувейте.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Новый Toyota Land Cruiser 300 прошел жесткие испытания на бездорожье

Автомобиль лежит на боку, недалеко от перекрёстка. Отсутствие повреждений крыши говорит о том, что Land Cruiser 300 просто "прилёг", но не переворачивался. Тем не менее, повреждена вся левая сторона, возможно, какие-то царапины есть на стёклах оптики.

Напомним, что на покупку Toyota Land Cruiser 300 выстроилась огромная очередь. По информации некоторых японских СМИ, ждать своего внедорожника можно до четырёх лет, причём сроки могут быть увеличены из-за дефицита электронных компонентов.

В России LC 300 начали продавать в июле 2021 года. Сначала модель была доступна только с бензиновым двигателем мощностью 415 л.с., в августе до нас добрались дизельные внедорожники. В настоящее время на официальном сайте марки представлен LC 300, оснащённый дизельным мотором 3.3 литра мощностью 299 л.с., цена - от 5 557 000 рублей.

#Toyota