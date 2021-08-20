Новости

Для дальневосточников снизили стоимость авиаперелетов до Москвы 09:26
На челябинских и курганских трассах ограничили движение из-за жары 09:24
В Москве изъяли более 400 килограммов браконьерской осетрины 09:21
Финансовый консультант дала советы, как сэкономить на покупке продуктов 08:50
Мишустин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ЕАЭС 08:35
ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на военнопленных СССР 08:32
Дети с Ямала будут бесплатно изучать языки за границей 08:10
Получить услуги в офисах "Мои документы" можно без предварительной записи 08:06
Мошенники придумали новую уловку, чтобы выманивать деньги 08:05
Заммэра Сергунина назвала самые популярные виды бизнеса в Москве 07:53
На пике ледника Гренландии впервые зафиксирован дождь 07:45
Маск пообещал представить в 2022 году прототип антропоморфного робота 07:37
Во Владивостоке десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 07:31
В столице в два раза выросло число обращений за согласованием перепланировки 07:13
В Приморье гималайский медведь повредил фотоловушку во время игры 06:51
Опросы показали падение популярности вице-президента США Камалы Харрис 06:29
В пятницу в столице воздух прогреется до 27 градусов 06:14
В США резко возросло количество госпитализаций лиц до 50 лет с COVID-19 06:03
Дипломаты США в Кабуле предупреждали госдеп о захвате власти в Афганистане 05:52
В Приморье прошло совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021" 05:37
Гинцбург: Беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V" 05:27
Байден выступит 20 августа с речью об эвакуации граждан из Афганистана 05:13
В Якутии дожди снизили класс пожароопасности в лесах 05:03
Инфекционист: Привиться от COVID-19 нужно и тем, кто до сих пор не заболел 04:41
В Роспотребнадзоре рассказали о питании для восстановления после COVID-19 04:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
20.08.2021 08:32
Рубрика: Общество

ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на военнопленных СССР

Фото: Павел Трошкин / РИА Новости Фото: Павел Трошкин / РИА Новости
Фото: Павел Трошкин / РИА Новости

Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы о том, как японские спецслужбы испытывали биологическое оружие на советских гражданах СССР во время Второй мировой войны.

Фото: Шкулин
ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

Спецслужбы Японии под пытками не смогли заставить советских военнопленных работать против СССР и в 1945 году отправили их в специальный отряд 731-й Квантунской армии. Именно там на узниках испытывали бактериологическое оружие. Людей заражали различными бактериями, в том числе чумы, сибирской язвы, холеры и тифа.

С архивными документами ознакомились в РИА Новости. Среди них - протоколы допросов начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси.

По словам Иидзимы, он направил в 731-й отряд около 40 человек. Они попадали в отряд без личных вещей, потому что одежду и военную форму военнопленных использовали для японских разведчиков.

Ямагиси, в свою очередь, рассказывал, что основной задачей лагеря было получение от пленных информации об военных и экономических возможностях СССР, политической ситуации в стране.

Общество История Правительство ФСБ Вторая мировая война

Главное сегодня

ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на военнопленных СССР
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете