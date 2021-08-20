ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на военнопленных СССР

Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы о том, как японские спецслужбы испытывали биологическое оружие на советских гражданах СССР во время Второй мировой войны.

Спецслужбы Японии под пытками не смогли заставить советских военнопленных работать против СССР и в 1945 году отправили их в специальный отряд 731-й Квантунской армии. Именно там на узниках испытывали бактериологическое оружие. Людей заражали различными бактериями, в том числе чумы, сибирской язвы, холеры и тифа.

С архивными документами ознакомились в РИА Новости. Среди них - протоколы допросов начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси.

По словам Иидзимы, он направил в 731-й отряд около 40 человек. Они попадали в отряд без личных вещей, потому что одежду и военную форму военнопленных использовали для японских разведчиков.

Ямагиси, в свою очередь, рассказывал, что основной задачей лагеря было получение от пленных информации об военных и экономических возможностях СССР, политической ситуации в стране.