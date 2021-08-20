Глава кабмина КР пригласил премьер-министра России посетить Киргизию

Глава кабмина КР Улукбек Марипов пригласит премьер-министра России Михаила Мишустина посетить Киргизию с официальным визитом. Предложение прозвучало на их двусторонней встрече, которая проходила в рамках работы Евразийского межправительственного совета в Киргизии в городе Чолпон-Ата 19-20 августа 2021 года.

Во время беседы Михаил Мишустин и Улукбек Марипов также обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

"Мы готовы работать вместе, уделяя особое внимание дальнейшему увеличению двусторонней торговли, которая в январе-июне этого года составила 1 миллиард 5,5 миллиона долларов и увеличилась на 28,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Я очень надеюсь, что дальнейшая совместная торгово-экономическая деятельность в рамках Российско-Киргизского фонда развития приведет к увеличению российских инвестиций в нашу страну", - заявил Улукбек Марипов.

Стороны также договорились наращивать взаимодействие в сфере энергетики, транспорта и промышленности, увеличивать торгово-экономическое сотрудничество, а также развивать культурное сотрудничество.