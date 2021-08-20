Книга под таким названием была представлена Постоянным Комитетом Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации на мемориальных мероприятиях в Бресте, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В ней - рассказ о новых экспозициях "Брестской крепости" и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. О новых экспонатах, новых находках...

1418 дней и ночей страшной войны начались с первого боя у стен брестской цитадели. Она стала олицетворением несгибаемого отпора агрессивному вторжению вермахта в июне 1941 года. Брестская крепость - исторический символ мужества и верности Родине.

Общий вид мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Здесь и далее иллюстрации из книги "Подвиг советского народа бессмертен...".

Сегодня она - историко-культурный заповедник, объединяющий фортификационные сооружения середины XIX - начала XX века, места боев и захоронения павших, монументальные скульптурные композиции и музейные экспозиции.

В рамках проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой"" (2018-2020), который охватил 12 знаковых сооружений крепости, после капитального ремонта не только созданы три совершенно новые экспозиции ("Летопись Брестской крепости", "Оборона Восточного форта", "Форт № 5 Брестской крепости"), но и разработаны 5 экскурсионных маршрутов. Основной целью данного проекта является сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и недопущение попыток фальсификации истории.

В зале "Штаб обороны".

В 2019-2020 гг. работа коллектива отмечена Гран-при в номинации "Лучший славянский объект культурного наследия" в рамках конкурса "iva" (2-6 октября 2019 г., г. Бар, Черногория); Специальным дипломом її степени в номинации "За лучший экспозиционно-выставочный проект" IV Национального форума "Музеи Беларуси" (4-6 октября 2019 г., г. Брест); дипломом "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России" Постоянного Комитета Союзного государства - за реставрацию и музеефикацию сооружений Брестской крепости.

Музей на Поклонной горе - крупнейший в России, посвященный Великой Отечественной войне. На его открытых площадках и в здании размещена коллекция военной техники, насчитывающая более 400 образцов. А в мировой музейной практике аналогов масштабной экспозиции "Подвиг народа", открывшейся в музее к 75-летию Победы, просто не существует.

Входная экспозиция "Караульный пост" у моста, ведущего на территорию 5-го форта.

Выступая на презентации книги "Подвиг советского народа бессмертен..." Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сказал:

- Мы порой говорим о Великой Победе высокими словами. Это обоснованно, это искренне - мы так думаем. Это - уважение к Великому Подвигу. Но нам надо больше говорить о нравственном выборе, о том душевном фундаменте, на котором рождались подвиги. И через много лет после войны мы узнаем о героизме тех людей, что здесь погибли, узнаем новые имена, узнаем правду. Так воздается историческая память.

И. Тоидзе. Родина-мать зовет. 1941 г. Плакат.

Не случайно мы под обложкой книги разместили известный плакат "Родина-мать зовет!", родившийся в первые дни войны. Его знают каждый россиянин и белорус, любой - от мала до велика. В нем наша сила.

Я очень благодарен директору музея, члену Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Григорию Григорьевичу Басюку. Он и его коллеги сделали невероятно много, чтобы эта экспозиция была представлена посетителям музея. И под обложкой нашей книги представлена совершенно новая, новаторская экспозиция, которая вызвала особый отклик в России.

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве к 75-летию Великой Победы открылась экспозиция "Подвиг Народа".

В рамках презентации книги "Подвиг советского народа бессмертен..." был проведен круглый стол на тему "Великая Отечественная война: сохранение исторической памяти - нравственный долг поколений". В нем приняли участие министр информации Беларуси Дмитрий Перцов, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. На круглом столе выступил сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, который отметил, что "защита Брестской крепости всегда занимала одно из важнейших мест в истории войны. Для нас подвиг защитников Брестской крепости - это символ мужества и героизма".