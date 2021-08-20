Распоряжение губернатора Курской области от 20 августа 2021 года № 286-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг) следующие изменения:

подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, спорт-баров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением боулинга).";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше, если данные работники не являются вакцинированными против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и подлежат вакцинации.";

в пункте 22 слова "(А.В. Дедов)" исключить.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







