Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20 августа 2021 года № 125-рг "О внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 № 88-рг, от 30.06.2021 № 95-рг, от 14.07.2021 № 102-рг, от 28.07.2021 № 109-рг, от 10.08.2021 № 117-рг) изменение, исключив подпункт 1.1.

2. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.07.2021 № 103-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, исключив пункт 1.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







