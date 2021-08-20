Младенческая смертность в России снизилась на 43,6% за семь лет

Младенческая смертность в России снизилась с 2013 по 2020 год на 43,6%, и потенциал для дальнейшего снижения еще есть. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Архангельск.

Ранее вице-премьер заявляла, что с начала 2021 года младенческая смертность снизилась на 2,3%.

При этом Голикова отмечала, что в 2021 году серьезно замедлился темп снижения рождаемости, став наименьшим за последние 5 лет.

"В течение 2021 года мы уже дважды, в марте и в июне, по оперативным данным, наблюдали данные по повышению рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорила она.