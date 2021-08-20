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20.08.2021,  
13:41
Текст:  Алексей Моисеев

Новые САУ заменяют устаревшие орудия в Китае

После разработки и принятия на вооружение в начале 80-х годов первой китайской массовой самоходной артиллерийской установки Type 83 (аналог советской 2С3) командование Народно-освободительной армии традиционно уделяет большое внимание развитию этого вида вооружений. Например, созданная уже в новом веке 155-мм PLZ-05 по своим тактико-техническим характеристикам может конкурировать с лучшими зарубежными образцами.

Так, ее максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом достигает 50 км, а обычным - 39 км. Есть возможность применения средств поражения с лазерным наведением.

Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
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Благодаря наличию автоматизированной системы заряжания, которая, по некоторым данным, заимствована у российской 2С19 "Мста-С", скорострельность достигает восьми выстрелов минуту. Современное оборудование управления огнем позволяет осуществлять развертывание в кратчайшие сроки, точно поражать цели и во избежание ответного огня быстро отходить на другие позиции.

САУ, по разным оценкам, может весить около 40000 кг. На ней устанавливается двигатель мощностью 800 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет 65 км/ч. Запас хода - 550 км. Для самообороны применяется 12,7-мм пулемет.

Интересно, что PLZ-05 находится только на вооружении НОАК, на экспорт поставляется ее предшественница - более простая PLZ-45, не имеющая автомата заряжания. В настоящее время эту самоходку закупили армии трех государств: Алжира, Кувейта и Саудовской Аравии.

В то же время продолжается совершенствование PLZ-05. Самая новая модификация, фотографии которой время от времени появляются в Сети, создана на шасси недавно поступившего на вооружение танка Type 15. У нее удлиненное шасси, соответственно, более мощный двигатель, доработанная башня с обновленным оборудованием. Как ожидается, этими САУ продолжится замена устаревших буксируемых орудий, имеющихся сейчас в войсках.

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