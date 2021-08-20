Новости

Вышел трейлер хоррора Сэма Рэйми с Кристен Риттер "Ночные тетради" 18:04
Трейлер: Netflix выпустит еще один мультсериал про Хи-Мена 17:08
Вышел трейлер эротического триллера "Вуайеристы" 16:56
Вышел трейлер четвертого сезона вестерна "Йеллоустоун" 16:46
Умер актер и режиссер Ли Син 16:39

Писатель-фантаст Игорь Чичилин найден мертвым в Москве

Новости
    20.08.2021, 17:24
Текст:   Олег Усков

В возрасте 55 лет умер Игорь Чичилин, российский фантасти, поэт, член Союза писателей-переводчиков.

Как передает KP.RU, тело мужчины обнаружила его тетя, когда пришла проведать Чичилина в его квартиру на улице Декабристов на севере Москвы.

Уточнено: родственница некоторое время не могла дозвониться до племянника, волнуясь, поехала к нему лично и, открыв дверь квартиры, в одной из комнат обнаружила тело Игоря Владимировича.

Женщина попыталась привести писателя в чувства, вызвала "скорую". Но прибывшим медикам оставалось лишь констатировали смерть.

Предварительная причина - сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил источник издания.

Чичилин - автор, в частности, серии о приключениях главаря космических пиратов Ворвуда, его военачальника Рэнга и профессора Гинзла, оппонирующих космической полиции, военному флоту и пришельцам из сопредельных галактик - тотальному злу, "порожденному Великим Ничто". "Переполох в галактической полиции" вышел в 2000-м, сиквел, "Переполох в небесных чертогах", двумя годами позже.

Кроме того, покойный - автор внециклового романа "Из разноцветных миров" (2000 год, серия "Современная фантастика") и сборника "Обычная жизнь".

Отметим, что славы Чичилин не стяжал и был знаком, главным образом, людям, серьезно интересующимися жанром.

Новости

Золотой Петушок - нейросеть: в новом сериале "актуализируют" Пушкина 16:30
Вышел трейлер саундтрека Джона Карпентера к новому "Хэллоуину" 16:15
Клип: актриса Ирина Горбачева стала певицей 15:43
Второй сезон "Ведьмака" может оказаться последним 15:30
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер российский актер и режиссер Сиин-оол Оюн 14:25
Вышел трейлер комедии с Гошей Куценко и Юлией Пересильд "Молоко" 14:21
Умер актер Степан Емельянов 13:42
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/ DiscussingFilm
Железного человека заменит темнокожая супергероиня 15:16
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 19.08.2021
Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер" 19.08.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ official_jcc
Актер из культового ситкома "Идеал" Шон Лок умер от рака 15:25
От COVID умер актер из "Убить Билла" Тарантино Сонни Тиба 19.08.2021
Умер советский мультипликатор Евгений Михельсон 19.08.2021