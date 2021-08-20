Писатель-фантаст Игорь Чичилин найден мертвым в Москве

В возрасте 55 лет умер Игорь Чичилин, российский фантасти, поэт, член Союза писателей-переводчиков.

Как передает KP.RU, тело мужчины обнаружила его тетя, когда пришла проведать Чичилина в его квартиру на улице Декабристов на севере Москвы.

Уточнено: родственница некоторое время не могла дозвониться до племянника, волнуясь, поехала к нему лично и, открыв дверь квартиры, в одной из комнат обнаружила тело Игоря Владимировича.

Женщина попыталась привести писателя в чувства, вызвала "скорую". Но прибывшим медикам оставалось лишь констатировали смерть.

Предварительная причина - сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил источник издания.

Чичилин - автор, в частности, серии о приключениях главаря космических пиратов Ворвуда, его военачальника Рэнга и профессора Гинзла, оппонирующих космической полиции, военному флоту и пришельцам из сопредельных галактик - тотальному злу, "порожденному Великим Ничто". "Переполох в галактической полиции" вышел в 2000-м, сиквел, "Переполох в небесных чертогах", двумя годами позже.

Кроме того, покойный - автор внециклового романа "Из разноцветных миров" (2000 год, серия "Современная фантастика") и сборника "Обычная жизнь".

Отметим, что славы Чичилин не стяжал и был знаком, главным образом, людям, серьезно интересующимися жанром.