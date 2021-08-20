Президент Беларуси вручил награды представителям силовых ведомств

Враги Беларуси не гнушаются ничем, но они просчитались, "люди в погонах остались верны народу и своему долгу", заявил Александр Лукашенко в пятницу на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур. В числе награжденных, информирует пресс-служба главы государства, представители КГБ, МВД, секретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета.

Констатировав, что в прошлом году подавляющее большинство белорусов не поддержало попытку блицкрига, белорусский лидер дал понять, что "именно люди в погонах были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых силой". Показав высокий профессионализм, они не дрогнули в минуту опасности, подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, что за годы независимости в стране привыкли к тому, что белорусы могут трудиться под мирным небом. "При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все - победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного", - констатировал глава государства.

Общественно-политическая ситуация в республике, по его словам, в настоящее время во многом стабилизировалась, но остается непростой. "И расслабляться не приходится. Если уже после операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, - враги. Какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - заявил президент, указав в этой связи на события в Афганистане, которые продемонстрировали всему миру истинную сущность так называемой западной демократии.

"Вот так вот могло быть и с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наш народ", - заявил белорусский лидер.

Каждый из награжденных, резюмировал он, в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за ними родина. "Вы это ощущали и делали просто потому, что это ваша, наша работа. Для того мы и предназначены, чтобы ее красиво, эффективно и ответственно делать", - завершил свое выступление Лукашенко.