Путин встретится с Токаевым и посетит Нижний Новгород

Завтра, в субботу, 21 августа, президент продолжит активный график - причем в двух городах. В Москве Владимир Путин встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а в Нижнем Новгороде примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания города.

Лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и ряд актуальных тем региональной повестки, в частности, с учетом ситуации в Афганистане, сообщили в пресс-службе Кремля.

В Нижнем Новгороде Владимир Путин оценит итоги самой масштабной реконструкции кремля за 50 лет, осмотрит парк отдыха "Швейцария", посетит гала-шоу "Начало нового", а также встретится с губернатором Глебом Никитиным.