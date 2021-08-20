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20.08.2021,  
11:50
Текст:  Антон Валагин

Разработчик рассказал о российских дронах для борьбы с ПВО

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Группа "Кронштадт" готовит материалы для участия в конкурсе на эскизный проект роевой системы. Разработка компании называется "Молния", предназначена она для прорыва ПВО противника.

Фото: Пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа"
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- Это основная задача для роевых решений. Современные системы ПВО дороги и стреляют дорогими ракетами. Их ахиллесова пята - насыщение информационных каналов. Если система готова сбить 100 аппаратов и ей предъявляют 100 - она сработает. А если предъявить 1000 целей, она неминуемо даст сбой и захлебнется, - рассказал РИА Новости генеральный директор "Кронштадта" Сергей Богатиков.

Рой аппаратов комплекса "Молния" призван решить задачу перенасыщения каналов обнаружения и сопровождения целей зенитных комплексов. Помимо дронов радиоэлектронной борьбы в него войдут разведывательные аппараты. В качестве носителя роя рассматривается военно-транспортный Ил-76.

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