Академик Румянцев: Стандарт московских поликлиник сделает доступнее медуслуги

Практическая реализация программы по стандартизации поликлиник в Москве улучшит качество и доступность предоставляемых москвичам медуслуг, считает академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Комментируя выделение в столице дополнительных средств на реконструкцию зданий поликлиник, он сказал:

"Многое современное оборудование, которое сегодня используется для диагностики и профилактики различных заболеваний, не может быть размещено в старых зданиях поликлиник. Реконструкция позволит установить аппараты лучевой диагностики, а также специальные лабораторные установки для скрининга. Это несомненно повысит доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в городе".

По мнению академика РАН, меры, которые принимает сегодня правительство города для реконструкции поликлиник, способствуют реализации нового амбулаторного стандарта не на бумаге, а на практике.

Александр Румянцев особо обратил внимание на планируемые капитальный ремонт зданий Центра паллиативной помощи и открытие отделений сестринского ухода для пациентов, которым необходимо круглосуточное наблюдение. По его мнению, это позволит обеспечить достойный уровень комфорта и заботы пожилым людям с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера. Новые отделения также снимут часть нагрузки с близких пациентов, что позволит им уделять больше времени детям, работе, отдыху.

Напомню, ранее сообщалось, что Москва увеличит финансирование программы реконструкции поликлиник. На реконструкцию поликлиник и на капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи будет выделено дополнительно порядка 7,5 млрд рублей. "Москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.