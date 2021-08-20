Еще один соратник Навального получил год ограничения свободы

Приговором Преображенского районного суда города Москвы от 20 августа 2021 года Олег Степанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, ч.1 ст.236 УК РФ. То есть в подстрекательстве к нарушению COVID-норм на несогласованном митинге.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, Степанову назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Ему запрещено покидать места жительства с 22 до 6 часов, а также менять постоянное место жительства без предварительного уведомления уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

Также ему нельзя посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, а также выезжать без уведомления за пределы Москвы. Кроме того Степанов обязан 2 раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию. До этого московские суды вынесли аналогичные наказания в отношении Любовь Соболь, Киры Ярмош и других соратников Навального.