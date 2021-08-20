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20.08.2021 11:20

Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим юным липчанам

Глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим представителям молодежи региона. Традиционная торжественная церемония состоялась в администрации области в рамках областного этапа Всероссийской акции "Мы - граждане России" и была приурочена к празднованию Дня Государственного флага, который отмечается 22 августа.
Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим липецким школьникам Фото: Администрация Липецкой области Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим липецким школьникам Фото: Администрация Липецкой области
Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим липецким школьникам Фото: Администрация Липецкой области

Первые паспорта получили 55 липецких школьников, отличившихся в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Фото: Администрация Липецкой области
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Игорь Артамонов подчеркнул, что документ, подтверждающий право называться гражданином России, накладывает и большую ответственность.

- В первую очередь, это ответственность перед страной за то, что вы делали и еще сделаете на благо общества и государства, - отметил Игорь Артамонов. - Своими достижениями вы прославляете Липецкую область. Уверен, вам предстоит приумножить мощь и славу нашей Родины. Пусть этот шаг в новую жизнь принесет вам удачу и возможности для покорения очередных вершин.

Глава региона напомнил, что акция "Мы - граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к главному документу в жизни каждого человека - паспорту, а также на поощрение школьников, добившихся значительных успехов на региональном, всероссийском и международном уровнях. Игорь Артамонов назвал торжественное вручение паспортов юным гражданам традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи.

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