Москва вошла в тройку лидеров по уровню развития ГЧП в стране

Московская область возглавила рейтинг регионов по уровню развитию государственного частного партнерства (ГЧП) за 2020 год. Об этом сообщает Минэкономразвития.

В топ-5 субъектов России по уровню развития ГЧП вошли Московская область - 1 место, Республика Саха (Якутия) - 2 место, Москва - 3 место, Санкт-Петербург - 4 место и Ямало- Ненецкий автономный округ - 5 место.

По сравнению с рейтингом прошлого года с 3-го на 1-е место поднялась Московская область, а также в топ-5 вошли три региона из второй и третьей десятки: Республика Саха (Якутия), г. Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Залог успеха регионов-лидеров - это запуск масштабных инфраструктурных проектов в 2020 году, а также эффективная работа органов власти, открытость для инвесторов и готовность оказывать поддержку проектам ГЧП", - отметил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценка результатов реализации проектов ГЧП в 2020 году и в предшествующие годы, а также оценка работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП. Рейтинг был рассчитан по усовершенствованной методике. Ее положения были уточнены по результатам внутренней работы министерства и обсуждения с регионами и экспертными организациями.