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20.08.2021 11:44
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 1925 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 1925 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 616 человек. На ИВЛ находятся 338 человек.

Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности

В городе выздоровели еще 2599 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 423 229. В столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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