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20.08.2021 06:14
Рубрика: Общество

В пятницу в столице воздух прогреется до 27 градусов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Летняя жаркая погода преподнесет москвичам прощальный привет. В пятницу воздух прогреется до +27 градусов, а по области даже до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В утренние часы в городе будет ощущаться осенняя прохлада: не выше +15...+16 градусов. Временами может накрапывать дождь. Начнет прогреваться воздух ближе к 10 утра, и днем столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов. Атмосферное давление и содержание кислорода - в пределах нормы. Спокойным будет и геомагнитный фон. Такая погода, как поясняют специалисты, будет комфортной для работы, занятий спортом или творчеством, а также для отдыха.

Не успеет остыть вода в Москве-реке. По данным метеорологов, в районе Звенигорода температура воды в реке будет около +20, что для августа считается "очень теплым", ведь обычно к этому времени она не выше +17.

Постепенно тепло будет уходить из региона, в субботу и воскресенье будет уже не выше +20. На будущей неделе - до +15...+17.

Кстати, в истории столичной метеослужбы два года являются рекордсменами по жаре 20 августа. В 1972 году и 1954 году максимальная температура достигла отметки +32,6 градуса. А минимальное значение для этого дня было установлено в 1977 году, когда в утренние часы воздух остыл до +3.

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