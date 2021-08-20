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20.08.2021 10:26
Рубрика: Общество

Воронежские ученые создали добавку для ускорения разложения пластика

Текст: Антон Валагин

Ученые Воронежского госуниверситета инженерных технологий (ВГУИТ) создали технологию переработки отходов производства масложирового производства в экологическую добавку для пластика. Они ускоряет процесс разложения полимеров в природе.

Фото: iStock
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Ускоряют процесс разложения пластика прооксиданты. В этом качестве специалисты ВГУИТ использовали ценные жирные кислоты, образующиеся при производстве растительных масел.

- Когда срок использования пластикового продукта подходит к концу, за счет внешних факторов запускается механизм окислительной деструкции, полимерная цепочка укорачивается и низкомолекулярный сегмент становится доступен для переработки микроорганизмами. Иными словами, пластик перестает быть устойчивым к воде, свету и теплу, разлагаясь за три года, - объяснили в Минобрнауки РФ.

Полученные по новой технологии экспериментальные образцы добавок используются на воронежском предприятии по переработке пластика. Всего 1 процент вещества в составе продукта позволяет за год снизить молекулярную массу пластика в пять раз.

Быстроразлагающийся пластик предназначен для производства продуктов краткосрочного или разового применения: упаковки, насадок к биофильтрам для промышленной очистки сточных вод, материалов с повышенной иммобилизационной способностью - после использования они становятся слаболиквидными отходами, сейчас их утилизация требует больших затрат.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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