Более 100 человек не смогли улететь из Южно-Сахалинска в Москву

В аэропорту Южно-Сахалинска 118 пассажиров рейса сняли с самолета перед вылетом в Москву. Им объяснили, что сделать это пришлось по техническим причинам.

Подробности проблемы, в связи с которой самолет "Аэрофлота" улетел в столицу с неполной загрузкой, пока неизвестны. Авиакомпания комментариев еще не давала.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры РИА Новости сообщили, что людей разместили в гостинице и обеспечили питанием. 80 пассажиров смогут вылететь с Сахалина до конца дня. Остальным придется задержаться на острове до субботы.

"По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко исполняющий обязанности министра транспорта Эдуард Ри находится в аэропорту Южно-Сахалинска", - рассказал собеседник.

Информацию передали также в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.