На Камчатке экипажи МиГ-31 отработали ночные полеты по приборам

На Камчатке летчики-истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота провели ночные полеты над акваторией Тихого океана.

Во время них экипажи совершенствовали выполнение взлета и посадки при низкой облачности, пилотировали по приборам в условиях ограниченной видимости, а также в отсутствии видимых береговых ориентиров.

- Особое внимание было уделено подготовке молодых летчиков. Полеты лейтенантов проходили под контролем опытных летчиков-инструкторов истребительной эскадрильи, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Главная задача таких полетов - совершенствование навыков пилотов для выполнения задач по своему предназначению.