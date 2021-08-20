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20.08.2021 08:09
Рубрика: Власть

На Камчатке экипажи МиГ-31 отработали ночные полеты по приборам

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке летчики-истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота провели ночные полеты над акваторией Тихого океана.

Фото: Пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи"
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Во время них экипажи совершенствовали выполнение взлета и посадки при низкой облачности, пилотировали по приборам в условиях ограниченной видимости, а также в отсутствии видимых береговых ориентиров.

- Особое внимание было уделено подготовке молодых летчиков. Полеты лейтенантов проходили под контролем опытных летчиков-инструкторов истребительной эскадрильи, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Главная задача таких полетов - совершенствование навыков пилотов для выполнения задач по своему предназначению.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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