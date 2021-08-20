Минобороны передаст Амурской области 5 плавающих транспортеров

Военные не только участвуют в ликвидации стихийных бедствий в различных регионах России, но и помогают гражданским властям специальной техникой. Без нее практически невозможно справиться с лесными пожарами, наводнениями, ликвидировать последствия паводков.

Очередную такую помощь по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу получат власти Амурской области. Ее губернатор попросил главу военного ведомства выделить армейские плавающие транспортеры для спасения в период разлива рек людей и их имущества. И Шойгу отказывать не стал.

По его распоряжению, амурским спасательным службам военные передадут 5 плавающих транспортеров ПТС-М. Эта техника просто незаменима при оказании помощи населению в паводки, при тушении пожаров и ликвидации последствий иных стихийных бедствий.

Основное предназначение ПТС-М, конечно, иное. На этом транспортере в армии переправляют личный состав и материальные средства через широкие водные преграды, транспортируют солдат и офицеров по пересеченной и заболоченной местности. Однако при необходимости эту технику применяют и при спасательных работах, а также в ходе ликвидации последствий стихии в зонах наводнений и подтоплений.