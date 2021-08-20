Продавец клубники обманул забайкальцев на 160 тысяч рублей

Прокуратура Забайкальского края взяла на контроль ситуацию с обманом покупателей клубники в Чите.

Продавец в Instagram брал предоплату с жителей Читы за ягоду, но товар те в итоге так и не получили. Пострадали более 100 человек, которые в общей сложности перевели свыше 160 тысяч рублей.

После того, как обманутые люди обратились в полицию и о произошедшем рассказали СМИ, продавец вернул деньги некоторым покупателям, а страничку в соцсети удалил.

"Надзорное ведомство проконтролирует полноту и достаточность проводимых органами внутренних дел по данным фактам проверочных мероприятий, правильность квалификации деяния при наличии состава преступления", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.