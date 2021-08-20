В Чите подростки сожгли книги перед библиотекой

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку видео с подростками. На нем запечатлено, как дети сжигают книги перед Пушкинской библиотекой в Чите.

Запись разместила в Facebook одна из местных жительниц. Подростки разожгли костер из печатных изданий в беседке на Пушкинской площади, но при виде женщины разбежались. Затем вернулись, чтобы потушить пламя.

"Представители надзорного ведомства дадут оценку полноте и эффективности проведения уполномоченными органами системы профилактики работы с несовершеннолетними и их родителями", - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, прокуратура возьмет на контроль проверки, организованные по факту происшествия органами внутренних дел.