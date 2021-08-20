Во Владивостоке десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В районе улицы Чапаева во Владивостоке перевернулся микроавтобус Toyota Hiace, ехавший со стороны улицы Шевченко в направлении Гражданской. В результате аварии пострадали десять человек.

По предварительным данным, 51-летний мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет. Травмы получил он сам и его пассажиры: женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины 41 и 66 лет, а также девяти- и 15-летняя девочки.

Виновник ДТП был трезв. Его стаж вождения - 31 год. Ни разу за последний год он не нарушал правила дорожного движения.

"Автоавария произошла в темное время суток на участке с исправным освещением, на сухом асфальтобетонном дорожном покрытии. Данный участок дороги очагом аварийности не является", - сообщают в пресс-службе УМВД Приморья.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку случившегося. Назначены экспертизы. Устанавливается, кем приходились друг-другу водитель и пассажиры, куда они ехали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью людей (статья 12.24 КоАП РФ).