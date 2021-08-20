Новости

Заммэра Сергунина назвала самые популярные виды бизнеса в Москве 07:53
На пике ледника Гренландии впервые зафиксирован дождь 07:45
Маск пообещал представить в 2022 году прототип антропоморфного робота 07:37
Во Владивостоке десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 07:31
В столице в два раза выросло число обращений за согласованием перепланировки 07:13
В Приморье гималайский медведь "перевернул мир" с помощью фотоловушки 06:51
Опросы показали падение популярности вице-президента США Камалы Харрис 06:29
В пятницу в столице воздух прогреется до 27 градусов 06:14
В США резко возросло количество госпитализаций лиц до 50 лет с COVID-19 06:03
Дипломаты США в Кабуле предупреждали госдеп о захвате власти в Афганистане 05:52
В Приморье прошло совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021" 05:37
Гинцбург: Беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V" 05:27
Байден выступит 20 августа с речью об эвакуации граждан из Афганистана 05:13
В Якутии дожди снизили класс пожароопасности в лесах 05:03
В Бурятии дважды осудили экстремиста 04:47
Инфекционист: Привиться от COVID-19 нужно и тем, кто до сих пор не заболел 04:41
В Роспотребнадзоре рассказали о питании для восстановления после COVID-19 04:09
Огнеборцы из МЧС приступили к тушению лесного пожара на Камчатке 04:08
Салливан: США опасаются террористических атак на территории Афганистана 03:41
Контейнеровоз Ever Given 20 августа вновь пройдет через Суэцкий канал 02:49
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года 02:24
Полиция не обнаружила взрывного устройства в машине у здания Капитолия 02:02
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен 01:37
Эрдоган анонсировал новые требования к невакцинированным гражданам 01:19
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки 00:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
20.08.2021 07:31
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Текст: Дина Непомнящая

В районе улицы Чапаева во Владивостоке перевернулся микроавтобус Toyota Hiace, ехавший со стороны улицы Шевченко в направлении Гражданской. В результате аварии пострадали десять человек.

В Туве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

По предварительным данным, 51-летний мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет. Травмы получил он сам и его пассажиры: женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины 41 и 66 лет, а также девяти- и 15-летняя девочки.

Виновник ДТП был трезв. Его стаж вождения - 31 год. Ни разу за последний год он не нарушал правила дорожного движения.

"Автоавария произошла в темное время суток на участке с исправным освещением, на сухом асфальтобетонном дорожном покрытии. Данный участок дороги очагом аварийности не является", - сообщают в пресс-службе УМВД Приморья.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку случившегося. Назначены экспертизы. Устанавливается, кем приходились друг-другу водитель и пассажиры, куда они ехали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью людей (статья 12.24 КоАП РФ).

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории