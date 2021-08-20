Чувашия станет "пилотом" по оптимизации процедур в МФЦ

Чувашия вошла в число трех пилотных регионов, где будет проведена оптимизация процессов в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом на встрече с представителями государственной корпорации "Росатом" сообщил вице-премьер, министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Реализацией проекта займутся специалисты минэкономразвития России и госкопорации.

- В ближайшее время подписываем соглашение и приступаем к работе. Стратегическая задача - улучшение качества оказания услуг гражданам в многофункциональных центрах. Во главе угла для нас - удобство посетителей, также необходимо сформировать культуру бережливого производства, - отметил Краснов.

На встрече обсудили и ход исполнения программы "Эффективный регион", задачей которой является ускорение принятия управленческих решений и предоставления услуг. Перечень из 53 проектов в области бережливого производства в государственном управлении в 14 органах исполнительной власти утвержден распоряжением главы Чувашии. Оптимизировать процессы и освоить методики бережливого производства помогает специальная рабочая группа госкорпорации.

Наибольшее количество проектов у Минэкономразвития Чувашии и его подведомственных учреждений. В частности, планируется оптимизировать процессы предоставления государственной поддержки потенциальным инвесторам, упростить процедуру получения информационных услуг в МФЦ, ускорить процедуру выдачи займов Фонда развития промышленности республики.

Вместе с тем, в многофункциональных центрах Чувашии стали доступны 10 новых государственных услуг. В их числе, например, постановка или снятие с миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства. Ранее это можно было выполнить только по месту пребывания. Еще одна часть новых процедур связана с подключением газоснабжения и другими коммунальными услугами. Таким образом, в настоящее время в 32 офисах МФЦ по Чувашии можно получить свыше 300 государственных и муниципальных услуг.